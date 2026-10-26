رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك الأردن في ضحايا استهداف كنيسة في الكرك

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا استهداف كنيسة في محافظة الكرك، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.