16 وفاة و714 إصابة جديدة في فلسطين

المصدر: رام الله ■ وام

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، تسجيل 16 وفاة و714 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1952 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الكيلة - في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين - أنه تم تسجيل سبع وفيات في الضفة الغربية وتسع في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 151 مريضاً في غرف العناية المكثفة بينهم 44 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام «كورونا» في المستشفيات بالضفة الغربية 415 مريضاً، مبينة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 91.0% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.9% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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