واشنطن تقدم للهند مواد لتصنيع اللقاحات وباريس تمدها بالأكسجين

المصدر: عواصم - وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الأحد إن الولايات المتحدة سوف تقدم للهند على وجه السرعة مواد خام لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ومعدات طبية وأدوات حماية لمساعدتها في مواجهة الطفرة الهائلة في إصابات كوفيد-19.

من جهتها أعلنت الرئاسة الفرنسية لفرانس برس الأحد أن باريس ستوفّر في الأيام المقبلة "دعما كبيرا بالأكسجين" للهند حيث تزداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح مصدر مقرب من الحكومة أنّ المساعدة ستترجم بإرسال أجهزة تنفس الأكسجين التي تفتقر إليها الهند بشدة.

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