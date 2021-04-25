الكاظمي يوقف عمل وزير الصحة العراقي ومحافظ بغداد ويحيلهما إلى التحقيق

المصدر: بغداد - أ ف ب

قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وقف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد وإحالتهما إلى التحقيق بعد الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين.

وقال بيان رسمي تلقت فرانس برس نسخة منه: "قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة استثنائية لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد (محمد جابر العطا) وإحالتهما للتحقيق".

وقالت مصادر طبية ورجال الدفاع المدني إن الضحايا كانوا يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي عندما انفجرت أسطوانات أكسجين متسببة بالحريق. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 58 شخصا.

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