إندونيسيا تعلن العثور على الغواصة المفقودة وتؤكد وفاة أفراد طاقمها الـ53

المصدر: بالي - أ ف ب

أعلنت البحرية الإندونيسية، اليوم الأحد، أنها عثرت على الغواصة التي غرقت قبالة سواحل بالي وأكدت مصرع أفراد الطاقم البالغ عددهم 53.

وقال رئيس هيئة أركان البحرية يودو مارغونو إنه تمّ العثور على الغواصة المشطورة ثلاثة أجزاء والتي فُقد أثرها الأربعاء، في قعر البحر قبالة سواحل بالي. وأكد قائد القوات المسلحة الإندونيسية هادي تجاهجانتو للصحافيين أن "أفراد الطاقم الـ53 جميعهم متوفون".

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