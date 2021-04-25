الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا"

المصدر: نيودلهي - أ ف ب

أعلنت الهند اليوم الأحد تسجيل 349 ألفا و691 إصابة جديدة و2767 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في رقم قياسي عالمي، بينما قررت السلطات المحلية تمديد إجراءات العزل في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع واحد.

وقال رئيس حكومة العاصمة أرفيند كيجريوال: "قررنا تمديد إجراءات العزل لمدة أسبوع". وأضاف أن "ويلات فيروس كورونا مستمرة ولا تتوقف"، مؤكدا أن "الجميع يؤيدون تمديد العزل".

وجاء ارتفاع الحصيلة بينما يواجه النظام الصحي صعوبة في التعامل مع الارتفاع الهائل في عدد الإصابات الذي يؤدي إلى اكتظاظ المستشفيات ونقص حاد في الأكسجين والأدوية، وطلب أسر المرضى المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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