مقتل مسؤول روسي خلال رحلة صيد

المصدر: موسكو - د ب أ

لقي مسؤول إقليمي في نظام العقوبات الروسي حتفه رميا بالرصاص أثناء الصيد في أقصى شرق البلاد.

وقالت هيئة التحقيق المسؤولة إن عاملا قتل يفجيني شيشوف ورفيقا له اليوم السبت في منطقة ترانس بايكاليا "أثناء صراع" ببندقية.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، أطلق النار حارس صيد مخمور، ولم يتضح في البداية سبب إطلاقه النار.

وتم القبض على الرجل ويتم الآن التحقيق معه في جريمتي القتل. ويقال إن شيشوف ورفيقه كانا يصطادان الخنازير البرية قرب بلدة تشيتا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news