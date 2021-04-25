وفاة ‭27‬ شخصاً على الأقل في حريق بمشفى لمرضى كورونا ببغداد

المصدر: بغداد - رويترز

قالت مصادر طبية في ثلاثة مستشفيات إن 27 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 46 آخرون عندما اندلع حريق يوم السبت في مستشفى بجنوب شرق بغداد مجهز لاستقبال مرضى كوفيد-19.

وأضافت المصادر أن الحريق في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالي بالعاصمة العراقية اندلع بعد حادث أدى إلى انفجار صهريج أكسجين.

وقال مصور لرويترز إن عدة سيارات إسعاف هرعت إلى المستشفى ونقلت المصابين.

وقالت المصادر إن المرضى من غير المصابين نقلوا أيضا إلى خارج المستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام الدفاع المدني العراقي قوله إن الحريق اندلع في الطابق المخصص لوحدة الرعاية الفائقة لمرضى الجهاز التنفسي وإنه جرى إنقاذ 90 من جملة 120 فردا بالمستشفى.

وأضاف اللواء كاظم بوهان أن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق.

وزادت أزمة وباء كورونا من معاناة النظام الصحي العراقي الذي دمرته عقود من العقوبات والحرب والإهمال.

وقالت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 1025288 من بينهم 15217 وفاة.

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