خبراء أميركيون يوصون باستئناف التطعيم بلقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لكورونا
أوصت لجنة خبراء تابعة للسلطات الصحّية الأميركية الجمعة باستئناف عمليات التطعيم في الولايات المتّحدة بلقاح "جونسون أند جونسون" المضادّ لكوفيد-19، في توصية تأتي بعد 10 أيام على تعليق استخدام هذا اللّقاح إثر تسجيل حالات تجلّطات دموية نادرة.
وقالت اللجنة التي اجتمعت بطلب من "المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها"، الوكالة الأساسية المسؤولة عن الصحّة العامة في الولايات المتّحدة، إنّ استخدام اللّقاح "موصى به" للبالغين.
وكانت السلطات الصحية في الولايات المتّحدة علّقت في 13 نيسان/أبريل الجاري عمليات التطعيم بلقاح الشركة الدوائية الأميركية العملاقة إفساحاً في المجال أمام إجراء تحقيق في الأسباب التي جعلت عدداً من النساء اللواتي تلقّين هذا اللقاح يُصبن بتجلّطات دموية خطرة مصحوبة بانخفاض في مستويات الصفائح الدموية.
وقالت اللجنة التي اجتمعت بطلب من "المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها"، الوكالة الأساسية المسؤولة عن الصحّة العامة في الولايات المتّحدة، إنّ استخدام اللّقاح "موصى به" للبالغين.
وكانت السلطات الصحية في الولايات المتّحدة علّقت في 13 نيسان/أبريل الجاري عمليات التطعيم بلقاح الشركة الدوائية الأميركية العملاقة إفساحاً في المجال أمام إجراء تحقيق في الأسباب التي جعلت عدداً من النساء اللواتي تلقّين هذا اللقاح يُصبن بتجلّطات دموية خطرة مصحوبة بانخفاض في مستويات الصفائح الدموية.
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