مقتل شرطية فرنسية طعناً قرب باريس

المصدر: باريس ■ رويترز

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن مهاجماً مسلحاً بسكين طعن شرطية عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه، بالقرب من باريس أمس.

وذكرت قناة «بي.إف.إم» التلفزيونية وإذاعة أوروبا 1، أن الضحية توفيت متأثرة بجراحها.

وقُتل المهاجم بعدما أُصيب بطلقات نارية أطلقها شرطي. والمهاجم مواطن تونسي يبلغ 36 عاماً غير معروف من جانب أجهزة الشرطة والاستخبارات الوطنية، وهو موجود بصفة قانونية في فرنسا. ولم تتضح دوافع المهاجم.

وقال مسؤولون إن المدعي العام في فرساي يحقق في الواقعة.

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