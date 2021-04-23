السيسي يبحث مع قادة الجيش قضايا الأمن القومي وملفات إقليمية ودولية

المصدر: القاهرة - د ب أ

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة عددا من كبار قادة القوات المسلحة وبحث معهم موضوعات تخص الأمن القومي وبعض التحديات وملفات إقليمية ودولية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان إن اللقاء تناول عددا من الموضوعات الهامة على الأصعدة كافة داخليا وإقليميا ودوليا.

وناقش السيسي مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وأكد السيسي أن «رجال القوات المسلحة هم إمتداد لجيل أكتوبر العظيم يؤدون واجبهم بكل تفاني وإخلاص للحفاظ على الوطن وصون مقدساته».

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