مقابر في طهران من 4 طوابق لتسع العدد المتزايد من وفيات كورونا

المصدر: طهران - د ب أ

أفادت تقارير إعلامية بأن مقبرة "بهشت الزهراء" المركزية في العاصمة الإيرانية قامت ببناء مقابر من أربعة طوابق لتسع العدد المتزايد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت وسائل إعلام صورة للمقابر الجديدة اليوم الخميس، إلا أنه لم يصدر بعد تعليق عن السلطات في طهران أو إدارة المقبرة نفسها على التقارير.

ويعد هذا أمرا غريبا في إيران، وليس من الواضح كيف سيكون رد فعل الناس عليه.

واستقبلت بهشت الزهراء (التي تعني جنة الزهراء، في إشارة إلى السيدة فاطة ابنة النبي محمد) أول أمس عددا قياسيا من الوفيات.

وقال مدير المقبرة لوكالة "إلنا" الإيرانية: "استقبلنا 350 حالة وفاة، من بينهم 150 بسبب فيروس كورونا. لم نسجل مثل هذا العدد الكبير من الوفيات في يوم واحد منذ 50 عاماً".

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