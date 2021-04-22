اللجنة الرباعية تطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

طالبت «اللجنة الرباعية بشأن ليبيا» التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، أول من أمس، بانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا. ودعا بيان صادر عن اللجنة، بعد اجتماع لقادتها عبر الفيديو، إلى «الامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفوري وغير المشروط لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضى ليبيا كافة بشكل يعيد بالكامل لليبيا مبادئها ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها».

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