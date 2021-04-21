الجيش الجزائري يدمر 15 قنبلة

المصدر: الجزائر - د ب أ

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الأربعاء، بأن مفارز للجيش دمرت خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أبريل الجاري، 15 قنبلة تقليدية الصنع بمحافظة عين الدفلى (160 كم شمالي غرب البلاد).

وأشارت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى اعتقال أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بعين الدفلى وكذلك محافظة جيجل شمالي شرق الجزائر.

ولفتت إلى إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ17 ألفا و285 لترا، مشيرة إلى توقيف 129 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

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