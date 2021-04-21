بوتين يتطلع إلى مناعة جماعية ضد "كورونا" في الخريف

المصدر: موسكو- أ ف ب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أنه يسعى لتحقيق المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا في الخريف، مشيدا بإنتاج بلاده ثلاثة لقاحات.

وقال بوتين خلال خطابه السنوي حول حال الأمة أمام مجلسي البرلمان، إن "التلقيح يرتدي اليوم أهمية كبرى للسماح بتطوير المناعة الجماعية في الخريف".

وأضاف: "علماءنا حققوا اختراقا حقيقيا والآن لدى روسيا ثلاثة لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا"، بما في ذلك لقاحها الرائد "سبوتنيك-في".

ونوّه بـ"ضبط النفس" من جانب مواطنيه الذين "احترموا الإجراءات الاحترازية المرهقة"، ودعاهم إلى تلقي اللقاح، وقال بوتين إنه يريد إبقاء كل الحدود تحت السيطرة لإبطاء انتشار الفيروس.

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