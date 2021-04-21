بشار الأسد يتقدم رسميا بطلب ترشح لخوض انتخابات الرئاسة السورية المقبلة

المصدر: دمشق - سانا

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ، أن المجلس تلقى اليوم ثلاثة كتب من المحكمة الدستورية العليا تعلمه بتقديم كل من بشار حافظ الأسد ومهند نديم شعبان ومحمد موفق صوان طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية.

وكان المجلس تلقى أمس وأمس الأول من المحكمة الدستورية ثلاثة كتب بتقديم عبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح وفاتن علي نهار طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية السورية.

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