فاتن علي نهار أول سيدة تترشح للرئاسة في سورية

المصدر: دمشق ■ سانا

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، أمس، أن فاتن علي نهار تقدمت بطلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، لتكون أول امرأة سورية تتقدم بطلب كهذا.

وقال حموده صباغ، إن مجلس الشعب تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية.

ويعد طلب نهار، وهي من الشخصيات غير المعروفة شعبياً في سورية، ثالث طلب ترشيح يصل إلى المجلس.

وكان صباغ أعلن الإثنين أن المجلس تلقى كتابين من المحكمة الدستورية العليا بتقديم عبدالله سلوم عبدالله ومحمد فراس ياسين رجوح طلبين إلى المحكمة بترشيح نفسيهما لمنصب رئيس الجمهورية.

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