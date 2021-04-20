إثيوبيا تؤكد استعدادها للتوصل إلى حل ودي بشأن سد النهضة

المصدر: الخرطوم - متابعات

أجرى سفير إثيوبيا لدى جمهورية السودان، يبلتال أميرو، مباحثات مع رئيس بعثة إيغاد في السودان، عثمان حسن بلال، حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان نشرته على صحفتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن السفير أميرو أعرب عن استعداد إثيوبيا للتوصل إلى حل ودي لقضية الحدود مع السودان، والعملية التفاوضية حول سد النهضة.

وأكد السفير الإثيوبي استعداد بلاده لدعم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في جهودها للقيام بدور بناء في تعزيز السلام والأمن في المنطقة.

ومن حانبه، أكد عثمان استعداد "إيغاد" للعب دور إيجابي في الحل السلمي لأي خلافات بين الدول الأعضاء فيها.

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