وكالة الأدوية الأوروبية تعطي الضوء الأخضر للقاح "جونسون أند جونسون"

المصدر: أمستردام - د ب أ

أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة "جونسون أند جونسون" الأميركية ضد فيروس كورونا المستجد.

وبذلك يمكن استخدام اللقاح دون قيد داخل الاتحاد الأوروبي بعد فحص الوكالة الأوروبية للأدوية.

وأوضحت الوكالة في أمستردام اليوم الثلاثاء أنه من الممكن أن تتسبب المادة الفعالة الموجودة باللقاح في حدوث جلدات دموية في حالات نادرة للغاية.

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