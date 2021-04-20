شكري يسلم رئيس جنوب أفريقيا رسالة عن موقف مصر من قضية سد النهضة

المصدر: القاهرة - د ب أ

سلم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا رسالة اليوم الثلاثاء موجهة من رئيس الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان صحافي اليوم بأن ذلك يأتي في سياق الجولة التي يقوم بها الوزير شكري لعدد من الدول الأفريقية.

وأضاف المتحدث أن الرسالة التي سلمها شكري بتسليمها تناولت الوضع الحالي لمفاوضات سد النهضة وموقف مصر إزاء القضية، وذلك في إطار حرص مصر على التنسيق والتشاور مع جنوب أفريقيا في ضوء مكانتها على الساحة القارية وعضويتها الحالية في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.

ووفق المتحدث، حرص وزير الخارجية على الإعراب، في هذا السياق، عن تقدير مصر للجهود التي بذلتها جنوب أفريقيا في ملف سد النهضة طوال رئاستها السابقة للاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن وزير الخارجية المصري استعرض أيضاً خلال اللقاء ما خلُصت إليه اجتماعات كينشاسا الأخيرة في هذا الشأن، مشدداً على أن "مصر برهنت خلال هذه الاجتماعات على ما تتحلى به من إرادة سياسية صادقة تهدف إلى تدشين مسار تفاوضي جاد يؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها، حيث أنه من شأن التوصل لهذا الاتفاق المنشود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

ووفق المتحدث، تناول اللقاء كذلك العلاقات الثنائية بين البلديّن، حيث أكد شكري على الإرادة المصرية التي تهدف إلى مواصلة تعزيز العلاقات مع جنوب أفريقيا في شتى المجالات، وذلك في ظل ما تشهده العلاقات من تنسيق وثيق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس رامافوزا، سواء على الصعيد الثنائي أو القاري في مختلف القضايا المُلحة المطروحة على الساحة الأفريقية.

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