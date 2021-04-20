إسرائيل ترصد إصابات بسلالة كورونا الهندية واللقاح فعال نسبيا في الوقاية منها

المصدر: القدس المحتلة - رويترز

قال مسؤول صحة، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل سجلت ثماني إصابات بسلالة فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في الهند، مضيفا أنها تعتقد أن لقاح فايزر/بيونتيك فعال على نحو جزئي على الأقل في مقاومتها.

وذكرت وزارة الصحة أن سبع إصابات بهذه السلالة اكتشفت في إسرائيل في بادئ الأمر في الأسبوع الماضي بين وافدين من الخارج خضعوا منذ ذلك الحين لفحوص مبدئية.

وقال المدير العام للوزارة لإذاعة كان الحكومية هيزي ليفي: "الانطباع هو أن لقاح فايزر فعال في مقاومتها، وإن كانت فعاليته محدودة"، وأضاف أن هناك ثماني إصابات بهذه السلالة في إسرائيل في الوقت الراهن.

ولم ترد الوزارة حتى الآن على طلب من رويترز معرفة مزيد من التفاصيل بشأن البحث المتعلق بالسلالة الهندية.

وانتهت إسرائيل من تطعيم نحو 81 بالمئة من المواطنين أو المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما ضد مرض كوفيد-19. وتراجعت بشدة مستويات الإصابة بالمرض ودخول المستشفيات.

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