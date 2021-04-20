الكويت تمدد حظر التجول الجزئي حتى نهاية شهر رمضان

المصدر: الكويت - د.ب.أ

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أمس، الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد، اعتباراً من مساء يوم الخميس المقبل، بداية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وقال مركز التواصل الحكومي الكويتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه سيتم مراجعة هذا القرار في حينه بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة⁩ الكويتية تسجيل 1127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1438 حالة شفاء، وثماني حالات وفاة جديدة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر في وقت سابق الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي اعتباراً من الخميس الموافق الثامن من أبريل الجاري وحتى صباح الخميس المقبل.

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