تخصيص 200 مركز لتلقي لقاح كورونا في مصر

المصدر: القاهرة - متابعات

خصصت وزارة الصحة المصرية، 200 مركز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا على مستوى جمهورية مصر العربية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم، بينها 33 مركزاً في العاصمة القاهرة، و23 مركزاً في الجيزة، والبقية موزعة على مختلف المحافظات الأخرى، وفق ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مد العمل بوحدات ومراكز صرف لقاحات كورونا حتى الساعة العاشرة مساء يوميا على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان الكريم، وستكون في الفترة من الساعة 9 صباحًا إلى 10 مساءً.

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