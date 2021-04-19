الأردن يسمح بصلاة الجمعة بعد انخفاض ملحوظ بإصابات كورونا

المصدر: عمان - أ ف ب

قررت الحكومة الأردنية السماح بأداء صلاة الجمعة على أن تستمر ساعة واحدة رغم حظر التجول المفروض أيام الجمعة، بعد أن شهدت المملكة انخفاضاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الأردني إن "المجلس قرر خلال جلسة لمناقشة مستجدات الحالة الوبائية، السماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة سيراً على الأقدام، لمدّة ساعة واحدة يحدّدها وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة؛ شريطة التزام المصلّين بالبروتوكول الصحّي المعتمد".

ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وقررت الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي "السماح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام، لمدّة نصف ساعة، لأداء صلاتيّ الفجر والمغرب خلال شهر رمضان المبارك؛ شريطة التزام المصلّين بالبروتوكول الصحّي المعتمد".

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