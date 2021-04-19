عدد إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 140.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و150732.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة: 567245-31692403

الهند: 177150-14788109

البرازيل: 371678-13900091

فرنسا: 100593-5260182

روسيا: 244667-4693469

المملكة المتحدة: 127260-4385938

تركيا: 35608 4212645

إيطاليا: 116676-3857443

إسبانيا: 76981-3407283

ألمانيا: 79898-3129517

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 14948-970987 ‭‭‭‭

34 ‬‬‬‬- الأردن: 8178-683466

39 - لبنان 6886-508503

40 - المغرب: 8944-505447

41 - الإمارات: 1550-495224

42 - السعودية: 6810-404054

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