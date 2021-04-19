عدد إصابات ووفيات كورونا حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 140.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و150732.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 567245-31692403
الهند: 177150-14788109
البرازيل: 371678-13900091
فرنسا: 100593-5260182
روسيا: 244667-4693469
المملكة المتحدة: 127260-4385938
تركيا: 35608 4212645
إيطاليا: 116676-3857443
إسبانيا: 76981-3407283
ألمانيا: 79898-3129517
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 14948-970987
34 - الأردن: 8178-683466
39 - لبنان 6886-508503
40 - المغرب: 8944-505447
41 - الإمارات: 1550-495224
42 - السعودية: 6810-404054
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