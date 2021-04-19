ماكرون: يجب رسم «خطوط حمراء واضحة» مع روسيا

المصدر: باريس ■ رويترز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع شبكة «سي.بي.إس» الإخبارية الأميركية إنه ينبغي على القوى العالمية رسم «خطوط حمراء واضحة» مع روسيا وبحث فرض عقوبات محتملة عليها إذا ما تخطتها.

ووفقاً لمقتطفات من المقابلة، قال ماكرون «يجب أن نضع خطوطاً حمراء واضحة مع روسيا».

وتابع: «هذه هي الطريقة الوحيدة ذات المصداقية. العقوبات لا تكفي في حد ذاتها لكنها جزء من حزمة».

وأضاف أنه يتفق مع إبداء الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده لفتح حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت يتصاعد فيه التوتر.

وخالفت تصريحات ماكرون موقف فرنسا السابق بشأن روسيا واقتربت ببلاده أكثر من موقف حليفتها الولايات المتحدة.

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