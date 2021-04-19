السودان يؤكد موقفه الثابت بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة

المصدر: الخرطوم ■ د.ب.أ

أكد السودان أمس، موقفه الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، مع سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي المعتمدين لدى الخرطوم ظهر أمس، شارك فيه وزير الري والموارد المائية ياسر عباس.

وقدمت الوزيرة شرحاً مفصلاً عن مخرجات مفاوضات سد النهضة التي جرت أخيراً في كينشاسا، موضحة موقف السودان الثابت بضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني للسد من الجانب الإثيوبي.

وأعربت عن تطلعها لدعم الدول الإفريقية للوصول إلى حلول شاملة ومرضية لجميع الأطراف.

من جانبه، أوضح وزير الري أن السودان تقدم بمقترح الوساطة الرباعية سعياً للتوصل لاتفاق عاجل.

في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال موسم المطر في شهري يوليو وأغسطس.

وكتب على حسابه الرسمي على موقع تويتر: «الملء التالي سيتم خلال الهطول الغزير للمطر في شهري يوليو وأغسطس»، مشيراً إلى أن هذا سيمنع حدوث فيضانات في السودان.

يأتي هذا بعد فشل جولة مفاوضات عقدت في كينشاسا، في وقت سابق من الشهر الجاري بمشاركة مصر والسودان وإثيوبيا. واتهمت القاهرة والخرطوم أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات.

وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

• رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال موسم المطر في شهري يوليو وأغسطس.

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