حريق هائل يجتاح أجزاء من "جبل الطاولة"

المصدر: كيب تاون - د ب أ

اجتاح حريق هائل أجزاء كبيرة من منحدرات جبل تيبل (جبل الطاولة) السياحى الشهير المطل على مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

واشتعلت النيران فى المنحدرات فوق حى نيولاندز اليوم، بعد اندلاع الحريق فى الصباح، وفقا لما ذكرته أجهزة الانقاذ.

ودمر الحريق أجزاء من مطعم وامتد إلى الجامعة المجاورة، حسبما كتبت إدارة مدينة كيب تاون على تويتر.

وأضافت إدارة المدينة انه تم اجلاء الطلاب الذين يعيشون فى الحرم الجامعى .

ودعت السلطات السكان والزوار الآخرين إلى إخلاء المنطقة على الفور.

يشار إلى أن جبل تيبل هو أحد معالم كيب تاون وهو منطقة محمية للحفاظ على البيئة.

وغالبا ما تندلع الحرائق خلال فترات الجفاف.

ونشرت السلطات مروحيات لضخ المياه من أعلى لمساعدة الطواقم الأرضية.

وذكرت أجهزة الانقاذ أن أحد رجال الإطفاء أصيب ولكن لم ترد أنباء عن أي وفيات.

وذكرت الأجهزة أن الحريق نجم عن نيران شبت فى مخيم أشعلها شخص مشرد.

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