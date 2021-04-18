مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس الأميركية

المصدر: أوستن - رويترز

قالت السلطات الأميركية إن ثلاثة أفراد على الأقل قتلوا اليوم الأحد في حادث إطلاق رصاص بمدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس.

وذكرت شرطة أوستن أن ضباطها ينتشرون «في موقع حادث إطلاق رصاص» بالقطاع الشمالي الغربي من المدينة.

وقالت إدارة خدمات الطوارئ الطبية بمقاطعة أوستن-ترافيس إن «ثلاثة مصابين بالغين» توفوا في مكان الحادث الذي جرى الإبلاغ عنه قبل الظهيرة بقليل.

وأضافت الإدارة في تغريدة على تويتر بعد نحو ساعة من الإبلاغ عن الحادث «لم يجر الإبلاغ عن مصابين آخرين».

ونصحت الشرطة السكان بالابتعاد عن المنطقة.

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