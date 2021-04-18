بحصيلة يومية قياسية.. الهند تسجل 260 ألف إصابة بـ "كورونا"

المصدر: ​متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم، تسجيل زيادة يومية قياسية في إصابات «كوفيد - 19» بلغت 261 ألفاً و500 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووصل إجمالي الإصابات في الهند إلى نحو 14.8 مليون حالة لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وكشفت البيانات ارتفاع وفيات الهند جراء «كوفيد - 19» إلى 177 ألفاً و150 بعد تسجيل 1501 وفاة جديدة.

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