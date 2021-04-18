تقرير يتهم بومبيو وزوجته بـ «انتهاك قواعد أخلاقية»

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

كشف تقرير للتفتيش العام بوزارة الخارجية الأميركية، أن مايك بومبيو وزوجته انتهكا- عندما كان وزيراً للخارجية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب- القواعد الأخلاقية بطلبهما من الموظفين القيام بمهام شخصية مثل القيام بنزهة لكلبهما أو إجراء حجوزات في مطاعم.

وجاءت هذه الاتهامات بعد تحقيقات داخلية أثارت جدلاً عندما أقال ترامب العام الماضي المفتش العام لوزارة الخارجية بطلب من بومبيو. وجاء قرار الرئيس السابق حينذاك مع بدء هيئة الرقابة الداخلية مراجعة شكوى في هذا الشأن. لكن مكتب المفتش العام تابع تحقيقاته حتى بعد رحيل إدارة ترامب.

وكشفت التحقيقات أن بومبيو وزوجته سوزان طلبا أكثر من 100 مرة «مهام طبيعتها شخصية»، وذكر التقرير أن «مثل هذه الطلبات تتعارض مع قواعد أخلاقيات الوزارة ومعايير السلوك الأخلاقي لموظفي السلطة التنفيذية». وأشار إلى أن بومبيو طلب مرات عدة من موظف برتبة مستشار أعلى أن يهتم بكلبه، بما في ذلك إعادته من الحدود والقيام بنزهات له.

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