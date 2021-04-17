تونس تعلق الدراسة في المدارس وتحظر سير السيارات ليلاً

المصدر: تونس - د ب أ

قررت الحكومة التونسية، اليوم السبت، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات وحظر سير السيارات بكافة أصنافها بدءا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة عن حزمة من التدابير في ظل تصاعد معدلات العدوى وأعداد الإصابات والوفيات يوميا جراء الوباء، ومن بينها تنظيم عمل الموظفين في القطاع العام عند الدخول والخروج والحد من إجبارية الحضور وإخضاع الوافدين من الخارج والحاملين للفيروس للحجر الصحي الإجباري.

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان في مؤتمر صحافي أنه سيجري بحث طرق إنهاء السنة الدراسية في وقت لاحق، مع العمل على تعزيز الدراسة عن بعد في الجامعات.

ويبدأ سريان الإجراءات المعلنة بدءا من يوم غد الأحد حتى يوم 30 من الشهر الجاري، مع الإبقاء على توقيت حظر التجوال الذي يمتد من العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة نصاف بن علية إن الوضع الوبائي في البلاد في مرحلة خطرة جدا مع تفشي السلالة البريطانية المتحورة سريعة الانتشار. وأوضحت أن الإجراءات المعلنة تهدف للحد من التنقلات وقد أثبتت في السابق فعاليتها في الحد من تفشي الفيروس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news