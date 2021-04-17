رئيس «فايزر»: جرعة ثالثة من اللقاح ستكون ضرورية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

سيحتاج الأشخاص الذين تلقوا لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا» «على الأرجح» إلى جرعة ثالثة في غضون ستة أشهر إلى سنة، ثم لجرعة كل عام، بحسب ما قال رئيس شركة الأدوية العملاقة الأميركية.

وأوضح ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر في تصريحات نقلتها شبكة «سي إن بي سي»، «هناك فرضية معقولة، وهي أن جرعة ثالثة ستكون ضرورية على الأرجح، بين ستة أشهر و12 شهراً، وبعدها سيكون هناك تطعيم مرة كل سنة، لكن مازال يجب التأكد من كل ذلك».

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