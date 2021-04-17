إصابات «كورونا» في العالم 139.1 مليوناً.. وإعطاء 848.6 مليون جرعة لقاح

المصدر: عواصم - وكالات

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز، أنه جرى إعطاء نحو 848.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى أمس. ووصل أحدث معدل للتطعيم في أنحاء العالم إلى ما يقدر بـ17.5 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس ما تم الإبلاغ عنه. ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 139.1 مليوناً، والوفيات عند 2.99 مليون.

وأعلنت الهند حصيلة غير مسبوقة لإصابات «كورونا» اليومية تتجاوز 217 ألفاً.

من جهتها، قالت فرنسا إن الاتحاد الأوروبي قد لا يجدد عقود اللقاحات مع أسترازينيكا وجونسون آند جونسون.

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