الرئيس الأوكراني يدعو إلى قمة رباعية مع ميركل وماكرون وبوتين

المصدر: باريس - أ.ف.ب

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إلى قمة يشارك فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، هدفها خفض التصعيد مع موسكو. وقال زيلينسكي بعد لقاء جمعه مع ماكرون في باريس وشاركت ميركل فيه عبر الفيديو «أريد أن نجتمع نحن الأربعة»، لمناقشة «مسألة الوضع الأمني في شرق أوكرانيا وإنهاء احتلال أراضينا».

وقد حضّ قادة كل من فرنسا وألمانيا وأوكرانيا بعد محادثات عقدوها الجمعة روسيا على سحب قواتها من منطقة الحدود الأوكرانية على وقع ارتفاع منسوب التوتر.

وجاء في بيان صدر عن الناطق باسم المستشارة الألمانية أنها والرئيس الفرنسي ونظيره الأوكراني «تشاركوا المخاوف بشأن حشد القوات الروسية عند الحدود مع أوكرانيا، وفي القرم التي تم ضمها (من قبل موسكو) بصورة غير شرعية. دعوا إلى تخفيف هذه التعزيزات العسكرية من أجل خفض التصعيد».

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