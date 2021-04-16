مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرارا يدعم التطورات في ليبيا

المصدر: الأمم المتحدة - أ ف ب

أفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع قرارا الجمعة يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر.

وصاغت المملكة المتحدة النصّ الذي طالب به طرفا النزاع الليبي في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جاء عقب عقد من النزاع على السلطة بين حكومتين في شرق البلاد وغربها.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية ، فإن مشروع القرار الذي صاغته المملكة المتحدة يرحب "باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020" وبتشكيل حكومة الوحدة "المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news