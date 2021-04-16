سورية تنفي تقريراً عن استخدام قنبلة غاز الكلور

المصدر: بيروت - رويترز

نفت سورية تقريراً أوردت فيه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن لديها «أسباباً معقولة للاعتقاد» أن القوات الجوية السورية أسقطت قنبلة بغاز الكلور على حي سكني في منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، قبل ثلاث سنوات.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: «تضمّن التقرير استنتاجات مزيفة ومفبركة، تُمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها.. سورية تدين بأشد العبارات ما جاء في التقرير، وترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً، وتنفي نفياً قاطعاً قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة سراقب، أو في أي مدينة أو قرية أخرى».

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