السودان يستنكر الأنباء عن إنشاء قاعدة روسية وزيارة حكومية لإسرائيل

المصدر: الخرطوم - د ب أ

عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعا بالقصر الجمهوري برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لمناقشة القضايا الأمنية بالبلاد.

واستنكر المجلس ما تناولته الوسائط الإعلامية من أخبار حول البدء في إنشاء قاعدة روسية في البلاد وزيارة وفد حكومي إلى إسرائيل جازما بعدم دقة تلك المعلومات، حسبما أفادت صحيفة "المشهد السوداني".

وجدد المجلس حرصه التام علي سلامة وأمن البلاد وتسخير كل آلياته وقدراته للحفاظ على الأرض والسيادة وأمن المواطن.

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