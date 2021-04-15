الهند تسجّل رقماً قياسياً في الإصابات اليومية بـ "كورونا"

المصدر: ​متابعة موقع الإمارات اليوم

سجلت الهند رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات بكوفيد، اليوم، الأمر الذي ينذر بأنها قد تصبح البؤرة التالية للوباء.

وبتسجيلها 200 ألف إصابة جديدة بكوفيد خلال 24 ساعة، تجاوزت الهند البرازيل لتحل ثانية في عدد الإصابات بعد أن تضاعف عدد الإصابات اليومية منذ بداية أبريل في البلاد التي تضم 1.3 مليار نسمة.

ويعرب الأطباء الهنود عن قلقهم، خصوصاً حيال عدد المصابين الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا ويعانون من أعراض أكثر حدة مقارنة بالعام الماضي.

وقال خوسراف باجان، الطبيب في المستشفى الوطني في بومباي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إننا نجد أيضا أطفالا تقل أعمارهم عن 12 و15 عاما تظهر عليهم الأعراض. في العام الماضي لم تظهر الأعراض على أي طفل تقريباً».

ويأتي انتشار الوباء فيما تجد البلاد صعوبة في مواكبة وتيرة التلقيح بسبب نقص الجرعات، وقد أُعطيت 114 مليون جرعة فقط حتى الآن.

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