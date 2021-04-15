سنغافورة تلجأ لقانون خاص بالأخبار الكاذبة لتصحيح مزاعم ضد تطعيم كورونا

المصدر: بانكوك - د ب أ

لجأت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الخميس، إلى قانون خاص بالأخبار الكاذبة، لإجبار حزب معارض على نشر تصحيحات لمنشورات تم نشرها على موقع «فيس بوك»، تشير إلى إمكانية أن يؤدي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، إلى السكتة الدماغية أو الوفاة.

وقالت الوزارة إنها «أصدرت تعليمات» للمكتب الحكومي المسؤول عن تطبيق «قانون الحماية من الكذب والتلاعب على الإنترنت» الصادر في عام 2019، «لإصدار توجيهات تصحيحية» إلى حزب الشعب السنغافوري والزعيم جوه مينج سينج.

ويشمل القرار منشورات خاصة بالزعيم جوه والحزب: «تتضمن ما يفيد بأن التطعيم المضاد لـ كوفيد 19 قد تسبب أو ساهم بشكل كبير في حدوث» حالة إصابة بالسكتة الدماغية ووفاة لشخص يبلغ من العمر 81 عاما.

وقالت الوزارة إن الوفاة كانت ناتجة عن أمراض القلب، وأن حالة السكتة الدماغية «من غير المرجح أن تكون مرتبطة بالتطعيم المضاد لمرض كوفيد- 19».

وقد تم تسجيل نحو 60 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في سنغافورة، ترجع جميعها تقريبا إلى تفشي المرض في العام الماضي بين العمال المهاجرين.

كما تم تأكيد 30 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في الدولة المدينة التي يبلغ تعدادها السكاني 5.7 مليون نسمة، حيث تم تطعيم أكثر من 500 ألف شخص.

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