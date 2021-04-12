الهند توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في" الروسي

المصدر: نيودلهى- د ب أ

وافقت لجنة الخبراء بوكالة الأدوية الحكومية في الهند، اليوم الإثنين، على طلب الاستخدام الطارئ للقاح الروسي "سبوتنيك في".

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن صحيفة تايمز أوف انديا الهندية قولها إن الخبراء مهتمون باتساق البيانات المتعلقة بنتائج التجارب السريرية على دفعات مختلفة من اللقاح، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بوثائق اللقاح المصاحبة، بما في ذلك معلومات عن الجرعة وموانع الاستعمال وظروف التخزين.

ويعتمد لقاح "سبوتنيك في" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، التي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى.

وتزيد فعالية "سبوتنيك في" عن نسبة 90 في المئة، حيث يوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا، بحسب سبوتنيك.

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