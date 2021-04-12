مدير منظمة الصحة: الطريق ما زال طويلا أمام انتهاء جائحة كوفيد-19

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين إن الارتباك والتراخي في مواجهة كوفيد-19 يعنيان أن الطريق ما زال طويلا أمام نهاية الجائحة، لكن يمكن السيطرة عليها خلال شهور بإجراءات فعالة في مجال الصحة العامة.

وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف "نحن أيضا نريد أن نرى المجتمعات والاقتصادات وقد أعيد فتحها، وحركة السفر والتجارة وقد استؤنفت". وأضاف "لكن في الوقت الحالي، تعاني وحدات الرعاية الفائقة من التكدس في كثير من الدول، والناس يموتون".

ومضى قائلا "ما زال الطريق طويلا أمام نهاية جائحة كوفيد-19. لكن لدينا الكثير من أسباب التفاؤل. انخفاض حالات الإصابة والوفاة في الشهرين الأول والثاني من العام يبين أن من الممكن كبح هذا الفيروس وسلالاته".

وقال إن ما يقوي العدوى "الارتباك والتراخي وعدم الاتساق في إجراءات الصحة العامة".

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