وفاة شاب أثناء هروبه من الشرطة في بلجيكا بسبب «كورونا»

المصدر: بروكسل - د ب أ

سقط شاب (21عاما) من نافذة مما أدى لوفاته في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وذلك أثناء محاولته الهروب من رجال الشرطة الذين دهموا حفلا صغيرا في فندق في انتويرب.

وكان قد تم استدعاء الشرطة للفندق بسبب شكاوى تتعلق بالضوضاء، وفقا لبيان صحافي صادر عن مكتب الادعاء العام.

وعندما وصل رجال الشرطة، حاول الثمانية أشخاص الحاضرين الاختباء، وتسلق المتوفى النافذة وسقط.

وحاول المسؤولون إنعاشه لحين وصول خدمات الإغاثة، ولكن كل محاولات إنعاشه فشلت.

وقال مكتب الادعاء إنه سوف يأمل بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الوفاة.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن عمدة انتويرب بارت دي وافير القول «لقد صدمت بنبأ وفاة شاب الليلة الماضية».

يذكر أنه من أجل مكافحة فيروس كورونا، يتم تقييد التجمعات التي تضم عدة أشخاص في بلجيكا.

ويمكن تغريم من يتم التأكد من حضورهم حفلات غير قانونية 890 دولارا من منظمي الحفل.

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