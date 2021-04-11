مسلح يطلق النار في فندق بهاواي الأميركية ويتحصن بداخله

المصدر: هاواي - رويترز

ذكر موقع هاواي نيوز ناو أن الشرطة تطوق فندقا في هونولولو بولاية هاواي الأميركية بعد أن أطلق مسلح النار عبر باب غرفة أحد النزلاء وتحصن بداخلها، لكن لم ترد أنباء عن أي إصابات.

وأضاف الموقع الإخباري في وقت متأخر أمس السبت أن النزلاء والموظفين في منتجع وفندق كاهالا يحتمون في أماكنهم، وتم إجلاء النزلاء من الغرف القريبة من الحادث.

ونقل الموقع عن بريان لينش الضابط بالشرطة قوله «لم تقع إصابات... ننتظر استسلام المشتبه به».

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ضيوفا في قاعة الرقص بالفندق والشرطة تنتشر في مكان الحادث. وقال شاهد لرويترز إن ما يتراوح بين 75 و80 شخصا في قاعة الرقص.

وبدأ الحادث حوالي الساعة السادسة مساء عندما أطلق المشتبه به الرصاص. وذكر الموقع الإخباري نقلا عن مصادر أن المشتبه به من أفراد البحرية.

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