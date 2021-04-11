ميشيل: أوروبا ستصبح رائدة صناعة اللقاحات

المصدر:
  • برلين ■ د.ب.أ
التاريخ:

أعرب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، عن توقعه بصعود الاتحاد الأوروبي ليصبح أحد أكبر منتجي اللقاحات في العالم. وقال ميشيل في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية ووسائل إعلام أوروبية أخرى، أمس: «إذا قمنا بتسريع الإنتاج في الأسابيع المقبلة، ستكون أوروبا رائدة وربما حتى أكبر مُصنع للقاحات في العالم».

وبالمقارنة مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بإدارة أزمة «كورونا»، قال ميشيل إنه يجب مراعاة «جميع عناصر» سياسة إدارة الأزمة، والتي تشمل أيضاً «ممتصات الصدمات الاجتماعية» الأوروبية الأكثر سخاء مثل الإعانات الاجتماعية.

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