تغريم رئيسة وزراء النرويج لانتهاكها قواعد مكافحة «كورونا»

المصدر: أوسلو - د.ب.أ

ذكرت الشرطة النرويجية، أمس، أن رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ احتفلت بعيد ميلادها الـ60 بشكل مبالغ فيه. وفرضت الشرطة غرامة بحق سولبرغ قيمتها 2350 دولاراً، بسبب انتهاكها القيود المفروضة على عدد الحضور في الفعاليات الخاصة بجهود الحد من «كورونا».

وتعود الغرامة لحفلين على صلة بعيد ميلاد سولبرغ نهاية فبراير، حيث تجمع أفراد أسرتها في منتجع تزلج في جيلو.

واستشهدت الشرطة بواقعتين، إحداهما في مطعم، والأخرى كانت تجمعاً لأشخاص في منزل. ولم تكن سولبرغ حاضرة في المطعم جراء مشكلة في العين.

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