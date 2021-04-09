غرامة 2300 دولار لرئيسة وزراء النرويج لاحتفالها بعيد ميلادها في ظل كورونا

المصدر: أوسلو - د ب أ

أعلنت الشرطة النرويجية فرض غرامة على رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ لعدم التزامها بقواعد التباعد الاجتماعي الخاصة بمواجهة وباء «كورونا» عند تنظيم تجمع عائلي للاحتفال بعيد ميلادها.

وقال رئيس الشرطة النرويجية سور- إست أولي سايفرود في مؤتمر صحافي اليوم إن الغرامة تبلغ 2300 دولار أميركي.

وأكدت الأجهزة الشرطية أن عائلة رئيسة الوزراء احتفلت في فبراير الماضي بعيد ميلادها الـ60 وحضر كلتى الحفلتين أكثر من 10 أشخاص في انتهاك للقيود المفروضة حاليًا في البلاد لاحتواء تفشي الوباء.

واستشهدت الشرطة بواقعتين، إحداهما في مطعم، والأخرى كانت تجمعا لأشخاص من أجل تناول السوشي في منزل مستأجر. ولم تكن سولبرغ حاضرة في المطعم جراء مشكلة في العين.



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