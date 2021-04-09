أوغندا توقّع اتفاقاً أمنياً مع مصر لتبادل المعلومات العسكرية

المصدر: كمبالا - رويترز

قالت أوغندا، في وقت متأخر أول من أمس، إنها وقّعت مع مصر اتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية، في ظل التوتر المتصاعد بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية على أحد روافد نهر النيل.

ووفقاً لبيان صادر عن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، أُبرمت الاتفاقية بين جهاز المخابرات المصرية ورئاسة المخابرات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الأوغندية.

ونقل بيان قوات الدفاع الشعبية الأوغندية عن اللواء أركان حرب سامح صابر الدجوي، أحد كبار مسؤولي المخابرات المصرية، الذي ترأس وفد القاهرة لكمبالا، قوله «حقيقة أن أوغندا ومصر تتقاسمان النيل تجعل التعاون بين البلدين أمراً حتمياً، لأن ما يؤثر على الأوغنديين يؤثر بشكل أو بآخر على مصر». وحذر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، من مخاطر نشوب صراع بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، أحد روافد النيل.

وتعتمد إثيوبيا على السد لتعزيز قدرتها على توليد الكهرباء، والنهوض بالتنمية الاقتصادية، لكن مصر تخشى أن يعرض المشروع إمداداتها من المياه العذبة للخطر.

كما يشعر السودان بالقلق إزاء تأثير ذلك على تدفق المياه على أراضيه.

وعلى مدى السنوات، عارضت أوغندا، حيث ينبع نهر النيل، محاولات مصر للتحكم في مشروعات الطاقة الكهرومائية في دول المنبع.

ووفقاً للاتفاق سيتبادل البلدان المعلومات بانتظام.

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