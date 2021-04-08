إندونيسيا تحظر السفر الداخلي خلال عيد الفطر

المصدر: جاكرتا - رويترز

قال مسؤول بقطاع النقل في إندونيسيا إن الحكومة أعلنت اليوم حظرا على السفر الداخلي خلال عيد الفطر في مايو للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا بدرجة أكبر.

ويستعد أكبر بلد مسلم سكانا في العالم لاستقبال شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل مع استمراره في مكافحة واحدة من أعلى معدلات انتشار الفيروس في آسيا.

ويقول المسؤولون إن العطلات تقود إلى ارتفاع حاد في العدوى وإن السلطات ستعزز إجراءات الأمن على الحدود.

وسجلت إندونيسيا أكثر من 1.55 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و42200 وفاة.

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