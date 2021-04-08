الدفاعات السورية تتصدّى لصواريخ إسرائيلية قرب دمشق

المصدر: دمشق - أ ف ب

أصيب أربعة جنود سوريين ليل الأربعاء -الخميس بجروح جرّاء صواريخ جوية إسرائيلية تصدّت لها الدفاعات الجوية السورية في محيط دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله "تصدّت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها"، مشيراً إلى إصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، من دون أن يقدم أيّ معلومات إضافية عن المواقع المستهدفة.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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